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15.06.2026
Irische Geschichte

Die letzte Bombe

Vor 30 Jahren verübte die IRA in Manchester ihren letzten Anschlag in England. Wenig später beendete sie den bewaffneten Kampf und schloss ein Friedensabkommen

Von Florian Osuch
Die Bombe detonierte um 11.17 Uhr. Es war der 15. Juni 1996, ein Sonnabend, die Innenstadt von Manchester füllte sich. England richtete gerade die Fußballeuropameisterschaft aus, in Manchester sollte am nächsten Tag das Spiel Russland gegen Deutschland stattfinden. Die Stadt war bereits früher von der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) ins Visier genommen worden, doch so einen Anschlag hatte sie noch nicht erlebt. Polizeiexperten schätzten, dass 1,5 Tonnen Sprengst...

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