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05.06.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Grasanbau Mühselig ist die Arbeit der Taucher, die in der Ostsee Seegras als CO₂-Speicher anpflanzen. BRD 2021. Die Nordreportage. Klimaretter Seegras. NDR, 14.30 Uhr Ruhe, Stätte! Dem Grab von William Shakespeare (1564–1616) in Stratford-on-Avon ist eine Warnung eingraviert: »Gepriesen sei der Mann, der diese Steine schont, und verflucht sei der, der meine Knochen bewegt.« Als das verwitterte Grab 2010 restauriert wurde, wollte man das Schicksal nicht herausfordern...

Artikel-Länge: 2751 Zeichen

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