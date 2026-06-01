03.06.2026

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Lotsennot Es fehlt an Nachwuchs für den Nord-Ostsee-Kanal: Der Ausbildungsjahrgang der Brunsbütteler Lotsenbrüderschaft besteht aus nur sechs herangehenden Lotsen. BRD 2024. → Die Nordstory. Lotsennachwuchs für den Nord-Ostsee-Kanal. NDR, 14.00 Uhr Mein Freund, der Baum In der Region Bourgogne-­Franche-Comté ist ein 2,5 Hektar großer Waldgarten entstanden. Die teils heimischen, teils exotischen Pflanzen locken Sterneköche an, die sich an ihnen für ihre Gerichte bedi...

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