08.06.2026

Fußballrealität

Giesinggate

Insolvenz beim TSV 1860 München

Von Fabian Stallknecht

Das von der Lokalpresse gewohnt sensationslüstern mit Vokabeln wie »Beben« oder »Paukenschlag« kommentierte Drama, das sich vorige Woche rund um die Grünwalder Straße in München-Giesing abspielte, markiert selbst für den krisengewohnten TSV 1860 eine Erschütterung. Und, ja, es ist ein echtes Endspiel in Weiß und Blau, der ruhmreiche Traditionsverein gegen den ungeliebten Investor Hasan Ismaik (in Fankreisen auch als »der Scheich« bekannt und mit einem besonderen Sch...

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