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08.06.2026
Forschungen zur Arbeiterbewegung

Geschichte hinter dem Stein

Neues aus und zu den Archiven der Arbeiterbewegung

Von Horst Ollesch
Da trotz der erheblichen Verluste in den 90er Jahren weiterhin zahlreiche Erinnerungs- und Gedenkorte der Arbeiterbewegung im Lande verstreut existieren und seit Jahrzehnten keine systematischen Bestandsaufnahmen mehr erfolgen, hat es sich der »Förderkreis Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung« zur Aufgabe gemacht, regelmäßig einige von ihnen in seinen Mitteilungen vorzustellen. Im aktuellen Heft 69 stellt Holger Czitrich-Stahl den Gedenkstein...

Artikel-Länge: 3329 Zeichen

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