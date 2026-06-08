08.06.2026
Forschungen zur Arbeiterbewegung
Geschichte hinter dem Stein
Neues aus und zu den Archiven der Arbeiterbewegung
Von Horst Ollesch
Da trotz der erheblichen Verluste in den 90er Jahren weiterhin zahlreiche Erinnerungs- und Gedenkorte der Arbeiterbewegung im Lande verstreut existieren und seit Jahrzehnten keine systematischen Bestandsaufnahmen mehr erfolgen, hat es sich der »Förderkreis Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung« zur Aufgabe gemacht, regelmäßig einige von ihnen in seinen Mitteilungen vorzustellen. Im aktuellen Heft 69 stellt Holger Czitrich-Stahl den Gedenkstein...
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