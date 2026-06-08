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08.06.2026
Lyrik

Heitere Stoa

»Diesem Vaterland nicht meine Knochen«: Gedichte von Peter Hacks

Von Erwin Grave
»Wert, Schönheit und Leben eines Verses«, klärt uns Peter Hacks auf, »beruhen nicht auf der Identität von Metrum und Rhythmus, sondern auf ihrem Widerspruch.« Die ersten Zeilen eines Gedichts geben dabei den Takt vor: »Nun erleb ich schon die dritte Woche / Die finale Niedergangsepoche.« Man erwartet nunmehr, immer schön die erste Silbe betont, trochäische Verse mit fünf Füßen. Selbst ein sechssilbiges Wort kann daran nichts ändern. Bliebe es dabei, man bekäme leier...

Artikel-Länge: 2940 Zeichen

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