08.06.2026
Tiere
Intelligent, sozial, verhasst: Ratten
Von Marc Hieronimus
Unter den Tieren, die unseren waldnahen Garten zu Recht und zum Glück als den ihren betrachten, ist neuerdings auch eine Ratte. Die Tochter soll sie nicht füttern, die Nachbarn tun es längst, allerdings mit einem Blutgerinnungshemmer, im Volksmund auch Antikoagulantium genannt. Gift kommt von geben, nicht von nehmen, denkt sich das kluge Tier oder seine Gruppe von mehreren Dutzend, mit der man beim Anblick eines Exemplars angeblich rechnen muss, und labt sich an bek...
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