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08.06.2026
US-Navy Shipbuilding Plan

US-Plan für die Dominanz auf See

Die US-Marine hat ihren Plan zum Ausbau der Flotte veröffentlicht. Der Konkurrent ist klar: China

Von Lars Pieck
Es ist ihre Vision zum »Ausbau der maritimen Dominanz«: Die US-Marine hat den Schiffbauplan für das Haushaltsjahr 2027 der Vereinigten Staaten vorgestellt. Zugleich dient der Fahrplan Industrie und Beschaffung für das Konzept der »Goldenen Flotte« der Regierung und leitet das Programm für das atomgetriebene Lenkwaffenkriegsschiff der Trump-Klasse als zentrales Kernstück ein. Mit der neuen Schiffsklasse sollen die Überwasserflotte um eine Plattform für atomwaffenfähi...

Artikel-Länge: 4319 Zeichen

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