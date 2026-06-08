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08.06.2026
Kolumne von Mumia Abu-Jamal

Ein gewaltiger Raubzug

Die herrschende Klasse – und ihr »Dämon« Trump – rafft alles zusammen, was sie will

Von Mumia Abu-Jamal
Wir befinden uns an einem Wendepunkt in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Kapital hat die Oberhand gewonnen, es schwingt die Peitsche und versucht, sich alles unter den Nagel zu reißen. Viele Menschen sind schockiert, weil nichts mehr sicher ist. Sicher ist nur, dass die künstliche Intelligenz (KI) die Lebensgrundlagen der Arbeiterklasse und der Mittelschicht in diesem Land – und in der Folge weltweit – zerstören wird. Die Kapitalisten können s...

Artikel-Länge: 4025 Zeichen

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