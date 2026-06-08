08.06.2026

Entwurf aus Gesundheitsministerium

Scharfe Kritik an Kahlschlagplänen für Pflege

Sozialverbände, Gewerkschaften und Parteien nehmen Warkens »Reform« auseinander

Von Michael König

CDU-Gesundheitsministerin Nina Warken hat vergangene Woche in ein Wespennest gestochen. Ihre Kürzungspläne für die gesetzliche Pflegeversicherung sorgten für scharfe Kritik aus allen Himmelsrichtungen. Bayerns CSU-Fraktionschef im Landtag, Klaus Holetschek, befürchtet eine »neue soziale Schieflage«, meldete die Augsburger Allgemeine am Freitag. Angehörige würden geschwächt, Kosten lediglich verschoben und staatliche Pflichten vernachlässigt, so der Politiker der chr...

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