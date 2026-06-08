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08.06.2026
Internationale Solidarität

Angeklagt als Palästinenser

Ein Gericht wollte Ahmad Othman in 30 Minuten aburteilen. Die vielen Prozessbeobachter verhinderten das

Von Leon Wystrychowski
Sie habe nicht mit so viel Aufmerksamkeit gerechnet – so begründete Silke Kaplan, Richterin am Amtsgericht Düsseldorf, ihre Entscheidung, Ahmad Othmans Einlassung zu unterbrechen und die Verhandlung zu vertagen. Der 31jährige palästinensische Aktivist, Mitglied der im Mai 2025 vom NRW-Innenministerium für illegal erklärten Gruppe »Palästina-Solidarität Duisburg« (PSDU), stand wegen der Parole »From the River to the Sea – Palestine will be free« am vergangenen Freita...

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