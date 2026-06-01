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06.06.2026
jW-Wochenendgeschichte

Ein komischer Heiliger

Dem Dichter Allen Ginsberg zum 100. Geburtstag

Von Frank Schäfer
Vier Buchstaben Allen Ginsberg hat viele Rollen gespielt in seinem Leben. Er war der große Strippenzieher, zunächst im Beat-Movement und später bei den Hippies, er war Anti-Vietnam-Kämpfer, Naturschützer, Schwulen-, später AIDS-Aktivist und gern gesehener Gast auf den Klappen dieser Welt, die gute Seele mit einem »great gift for friendship« (Marianne Faithful), ein frömmlerischer Buddhist, warmherziger Lehrer – und nicht zuletzt einer der einflussreichsten US-Lyrike...

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