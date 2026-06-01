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06.06.2026
Klassiker

Exzess des Staatsterrorismus

Dokumentiert. Am 6. Juni 1941 erließ das Oberkommando der Wehrmacht den »Kommissarbefehl« – die Aufforderung zum Mord. Von Dietrich Eichholtz

Fragt man heute Jung oder Alt nach dem »Kommissarbefehl«, mitunter sehr ungenau »Hitlers Kommissarbefehl« genannt, so stößt man auf verbreitete Unkenntnis; ausgenommen bei Interessenten, die in der DDR guten Geschichtsunterricht genossen haben. (…) Der »Kommissarbefehl« (OKW-»Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare«) vom 6. Juni 1941 war der Höhepunkt der geplanten Vernichtungsorgie während des »Barbarossa«-Feldzugs und kostete in den Jahren des Kriege...

Artikel-Länge: 5268 Zeichen

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