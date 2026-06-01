06.06.2026

Wozu die kommende Zinsanhebung?

Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Von Lucas Zeise

Die Prognose ist nicht besonders gewagt, dass die am kommenden Donnerstag versammelten EZB-Zentralbanker die Leitzinsen um einen Viertelpunkt auf dann 2,25 Prozent anheben werden. Wichtige Mitglieder des Zentralbankrates haben angedeutet, dass es so kommen wird. Darunter die beiden Direktoriumsmitglieder, die Deutsche Isabel Schnabel und der Ire Philip Lane, der zugleich Chefvolkswirt der Bank ist und im Rat die volkswirtschaftliche Begründung für die Zinsanhebung l...

Artikel-Länge: 3147 Zeichen