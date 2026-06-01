06.06.2026

Iran

Auf gefährlichem Posten

Parlamentssprecher Ghalibaf gilt als Zentralfigur der iranischen Politik, leitet Gespräche mit den USA und ist »China-Beauftragter«

Von Knut Mellenthin

Millionen Iraner haben sich am Donnerstag, der auf einen der höchsten schiitischen Feiertage fiel, an landesweiten Loyalitätsbekundungen für »Revolutionsführer« Modschtaba Khameini beteiligt. Die Veranstaltungen hatten – zumindest in der Hauptstadt Teheran – einen fröhlichen, familiären Charakter mit großen Spielzonen für Kinder und Hunderten von Ständen mit kulturellen Angeboten. Mitten in der seit dem 8. April überwiegend eingehaltenen Kriegspause, die nach der Wi...

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