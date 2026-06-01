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06.06.2026
Iran

Auf gefährlichem Posten

Parlamentssprecher Ghalibaf gilt als Zentralfigur der iranischen Politik, leitet Gespräche mit den USA und ist »China-Beauftragter«

Von Knut Mellenthin
Millionen Iraner haben sich am Donnerstag, der auf einen der höchsten schiitischen Feiertage fiel, an landesweiten Loyalitätsbekundungen für »Revolutionsführer« Modschtaba Khameini beteiligt. Die Veranstaltungen hatten – zumindest in der Hauptstadt Teheran – einen fröhlichen, familiären Charakter mit großen Spielzonen für Kinder und Hunderten von Ständen mit kulturellen Angeboten. Mitten in der seit dem 8. April überwiegend eingehaltenen Kriegspause, die nach der Wi...

Artikel-Länge: 4670 Zeichen

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