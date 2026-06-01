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06.06.2026
Brief aus Jerusalem

Der 5. Juni 1967

Israel besetzt Restpalästina, die ägyptische Sinaihalbinsel und die syrischen Golanhöhen

Von Helga Baumgarten
Für jeden von uns unvorstellbar: 59 Jahre Überleben unter Besatzung. Für die Palästinenser ist es tagtägliche Realität. Seit dem 5. Juni 1967. Was passierte an jenem Tag? Die israelische Armee attackierte zunächst Ägypten mit ihrer überlegenen Luftwaffe – bezahlt und geliefert aus den USA – und zerstörte dabei auf einen Schlag die gesamte ägyptische Luftwaffe. Gleichzeitig rückte die Armee in alle Richtungen vor: Gazastreifen und Sinaihalbinsel im Süden und Südweste...

Artikel-Länge: 4577 Zeichen

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