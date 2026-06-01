Zum Inhalt der Seite
06.06.2026
Keine US-Mittelstreckenraketen

Rücksicht auf Moskau?

USA verlegen »Tomahawks« nicht in die BRD – angeblich aus Angst vor russischer »Vergeltung«

Von Philip Tassev
Schon Anfang Mai hatte die Ankündigung aus Washington, ein paar tausend US-Truppen aus der BRD abzuziehen, für Aufregung bei den Transatlantikern hierzulande gesorgt. Noch stärker beunruhigte sie allerdings die Aussicht, die Trump-Regierung könnte auch die geplante Stationierung von »Tomahawk«-Cruise-Missiles auf deutschem Territorium zurücknehmen. US-General Alexus Grynkewich, NATO-Oberbefehlshaber in Europa, hatte die entsprechenden Pläne vor etwas mehr als zwei W...

Artikel-Länge: 2086 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe