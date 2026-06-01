06.06.2026

Keine US-Mittelstreckenraketen

Rücksicht auf Moskau?

USA verlegen »Tomahawks« nicht in die BRD – angeblich aus Angst vor russischer »Vergeltung«

Von Philip Tassev

Schon Anfang Mai hatte die Ankündigung aus Washington, ein paar tausend US-Truppen aus der BRD abzuziehen, für Aufregung bei den Transatlantikern hierzulande gesorgt. Noch stärker beunruhigte sie allerdings die Aussicht, die Trump-Regierung könnte auch die geplante Stationierung von »Tomahawk«-Cruise-Missiles auf deutschem Territorium zurücknehmen. US-General Alexus Grynkewich, NATO-Oberbefehlshaber in Europa, hatte die entsprechenden Pläne vor etwas mehr als zwei W...

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