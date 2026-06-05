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05.06.2026
Beim Fananwalt

Verfluchte Relegation

Von René Lau
Mit den letzten Relegationsspielen ist die Saison der obersten vier Ligen endgültig vorbei. Dabei muss man sich als Fußballfan schon fragen, welchen Sinn solche Spiele haben. Sportliche Gründe sind auszuschließen: Jede Mannschaft spielt eine komplette Saison. Wie wir es seit Jahrzehnten gewohnt sind, steht sie entweder auf einem Abstiegsplatz und rutscht eine Klasse nach unten oder sie steht auf einem Aufstiegsplatz und spielt in der nächsten Saison eine Liga höher....

Artikel-Länge: 1612 Zeichen

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