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05.06.2026
Sexualisierte Gewalt

Trumps Vergeltungskampagne

Verurteilt wegen sexualisierter Gewalt: US-Präsident setzt Betroffene unter Druck und will Freispruch

Von Lars Pieck
Das US-Justizministerium hat strafrechtliche Ermittlungen gegen die Autorin E. Jean Carroll eingeleitet. Carroll wirft Präsident Donald Trump vor, sie 1996 im Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman in New York vergewaltigt zu haben. In einer weiteren Klage beschuldigte sie Trump der Verleumdung, nachdem er die Vorwürfe 2019 erneut zurückgewiesen und erklärt hatte, sie sei nicht sein Typ. Trump hatte behauptet, sie habe die Geschichte erfunden, um den Verkauf eines Buchs anz...

Artikel-Länge: 4226 Zeichen

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