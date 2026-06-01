05.06.2026

Stand der Dinge

Die Herkunft der Gerüchte

Geraune

Von Stefan Heidenreich

Dass die Regierung in Teheran, wenn sie nur halbwegs rational handelt, die Bombe baut, ist unter den Politikwissenschaftlern der sogenannten realistischen Schule unumstritten. Die Überfälle der Amerikaner und Israelis ließen dem Land keine andere Wahl, so der Konsens von Leuten wie John Mearsheimer oder Robert Pape. Schon länger wurde gerätselt, warum das Land die Nordkorea-Option nicht früher gezogen hat. Vielleicht lag es tatsächlich an der persönlichen Überzeugun...

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