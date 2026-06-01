05.06.2026

Ballett

Die Aufholjagd beginnt: »Fearful Symmetries« am Staatsballett Berlin

Von Gisela Sonnenburg

Mit kräftigem Paukenschlag beginnt sie, die »Symphony in C«. Dazu strecken zehn bildschöne, junge Tänzerinnen synchron je eines ihrer Beine vor. Man hat kaum Luft geholt, schon sind Spannung und Dynamik da – das ist typisch für die Ballette von George Balanchine, dem gebürtigen Russen, der erst in Paris bei den »Ballets Russes« wirkte und dann in New York City das US-amerikanische Ballett neu gründete. Das Staatsballett Berlin tanzt sein 1947 noch unter dem Titel »P...

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