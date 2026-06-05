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05.06.2026
Kostenloses Schulessen

Korruptionsvorwürfe erschüttern Indonesien

Kostenloses Schulessen: Megaprojekt von Präsident Prabowo wird zu einem Fall für den Staatsanwalt

Von Thomas Berger
Es war ein Paukenschlag: Am Mittwoch haben Ermittler der indonesischen Generalstaatsanwaltschaft den Hauptsitz der Nationalen Ernährungsagentur (BGN) durchsucht und versiegelt. Bereits einen Tag zuvor hatte die Behörde für Schlagzeilen gesorgt, als ihr Chef Dadan Hindayana gefeuert wurde. Die Leitung übernahm sein bisheriger Stellvertreter Nanik Sudaryati Deyang. »Die Regierung wird sicherstellen, dass auch während des laufenden Evaluationsprozesses alle Aktivitäten...

Artikel-Länge: 4112 Zeichen

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