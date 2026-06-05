05.06.2026

Kostenloses Schulessen

Korruptionsvorwürfe erschüttern Indonesien

Kostenloses Schulessen: Megaprojekt von Präsident Prabowo wird zu einem Fall für den Staatsanwalt

Von Thomas Berger

Es war ein Paukenschlag: Am Mittwoch haben Ermittler der indonesischen Generalstaatsanwaltschaft den Hauptsitz der Nationalen Ernährungsagentur (BGN) durchsucht und versiegelt. Bereits einen Tag zuvor hatte die Behörde für Schlagzeilen gesorgt, als ihr Chef Dadan Hindayana gefeuert wurde. Die Leitung übernahm sein bisheriger Stellvertreter Nanik Sudaryati Deyang. »Die Regierung wird sicherstellen, dass auch während des laufenden Evaluationsprozesses alle Aktivitäten...

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