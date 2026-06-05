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05.06.2026
Ebola

Risiko ausgelagert

Ebola-exponierte US-Bürger sollen nach Kenia

Von Sven Kurz, Nairobi
Charles Mwangi ist tot. Er wurde am Montag in Nanyuki erschossen, als Tausende Einwohner der zentralkenianischen Stadt gegen eine Einrichtung protestierten, die das US-Militär auf dem Gelände der Laikipia Air Base errichtet hatte – nicht für Kenianer, sondern für US-Bürger, die in der Demokratischen Republik Kongo möglicherweise dem Ebola-Virus ausgesetzt worden waren. Die Anlage sollte bereits am Sonnabend in Betrieb gehen. Geführt werden sollte sie von Beamten des...

Artikel-Länge: 2706 Zeichen

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