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05.06.2026
Ukraine-Nationalismus

Selenskij empört Polen

Präsidenten soll polnischer Orden aberkannt werden. Grund: Ehrung ukrainischer Nazikollaborateure

Von Reinhard Lauterbach, Poznań
Die kürzliche Entscheidung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, eine Sondereinheit der ukrainischen Armee nach den »Helden der UPA« (Ukrainische Aufstandsarmee) zu benennen, hat in Polen weit über das konservative Lager hinaus Empörung ausgelöst. Präsident Karol Nawrocki stellte sich an die Spitze der Proteste und schlug vor, Selenskij den »Orden des Weißen Adlers«, den dieser 2023 von Nawrockis Vorgänger Andrzej Duda erhalten hatte, wieder abzuerkennen...

Artikel-Länge: 4351 Zeichen

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