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05.06.2026
Gesundheitspolitik

Amtliches Pflegedesaster

Bundeskabinett plant weiteren Angriff auf gesetzliche Sozialversicherung und drastische Leistungskürzungen für Betroffene

Von Michael König
Die Debatte um die Pflegeversicherung nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem die Merz-Regierung gerade erst einen Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform beschlossen hat, will sie nun die nächste Säule der gesetzlichen Sozialversicherung schleifen. Am Donnerstag berichteten verschiedene Medien über eine Kabinettsvorlage, die das Gesundheitsministerium von Nina Warken (CDU) vorbereitet haben soll. Demnach komme es zu »tiefen Einschnitten« für Pflegebedürftige und pflegende Ange...

Artikel-Länge: 4104 Zeichen

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