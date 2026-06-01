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05.06.2026
Wahl zum UN-Sicherheitsrat

Blamage fürs Außenministerium

Deutsche Innenpolitik auf Ursachenforschung nach UN-Wahldebakel

Von Luca von Ludwig
Die BRD ist gleich im ersten Wahlgang für einen nicht ständigen Sitz im Sicherheitsrat der UN krachend gescheitert. Schuld sind aus Sicht Berlins vor allem alle anderen, wie die am Donnerstag von Regierungs- und Oppositionsvertretern begonnene öffentliche Ursachensuche deutlich gemacht hat. Die Wahlklatsche fällt um so schmerzhafter aus, als dass Außenminister Johann Wadephul (CDU) zuvor der Meinung war, genug Stimmzusagen anderer Länder eingesammelt zu haben. Die G...

Artikel-Länge: 3063 Zeichen

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