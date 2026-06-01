04.06.2026

Fußball

Aller schlechten Dinge sind drei

Lokomotive Leipzig scheitert erneut in den Aufstiegsspielen zur dritten Liga

Von Sören Bär

SC Verl, TSV Havelse, Würzburger Kickers – die Vereinsnamen zeugen von tiefster westdeutscher Provinzialität. Der 1. FC Lokomotive Leipzig hingegen war erster Deutscher Meister und Europapokalfinalist 1987, bezwang namhafte Klubs wie u. a. AC Turin, Wolverhampton Wanderers, Ipswich Town und Girondins Bordeaux. Zum dritten Mal nach 2020 und 2025 wurde Lok in der abgelaufenen Saison Meister der Regionalliga Nordost – und scheiterte in den Aufstiegsspielen zur dritten ...

Artikel-Länge: 3527 Zeichen