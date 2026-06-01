04.06.2026

Arbeitskampf für Entlastung

Zwischenerfolg nach anderthalb Jahren

Arbeitsgericht Berlin stärkt das Streikrecht der Erzieher. Die wollten 2024 unbefristet Arbeit niederlegen

Von Gudrun Giese

Fast anderthalb Jahre hat es gedauert, bis die Rechtmäßigkeit eines geplanten unbefristeten Kitastreiks in Berlin vom Arbeitsgericht festgestellt wurde. Am vergangenen Freitag entschied das Arbeitsgericht auf Abweisung der Klage des Landes Berlin, das die damals von den Gewerkschaften Verdi und GEW angekündigten Streiks für einen Entlastungstarifvertrag an den kommunalen Kindertagesstätten untersagen lassen wollte. In zwei Eilverfahren hatte allerdings die Berliner ...

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