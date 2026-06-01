Zum Inhalt der Seite
04.06.2026
Arbeitskampf für Entlastung

Zwischenerfolg nach anderthalb Jahren

Arbeitsgericht Berlin stärkt das Streikrecht der Erzieher. Die wollten 2024 unbefristet Arbeit niederlegen

Von Gudrun Giese
Fast anderthalb Jahre hat es gedauert, bis die Rechtmäßigkeit eines geplanten unbefristeten Kitastreiks in Berlin vom Arbeitsgericht festgestellt wurde. Am vergangenen Freitag entschied das Arbeitsgericht auf Abweisung der Klage des Landes Berlin, das die damals von den Gewerkschaften Verdi und GEW angekündigten Streiks für einen Entlastungstarifvertrag an den kommunalen Kindertagesstätten untersagen lassen wollte. In zwei Eilverfahren hatte allerdings die Berliner ...

Artikel-Länge: 3850 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe