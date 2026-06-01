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04.06.2026
Haftanstalten in Deutschland

In der Regel isoliert

Da es in Deutschland kein gesetzlich festgeschriebenes Recht auf mehr als eine Stunde Kontakt zu anderen Gefangenen pro Tag gibt, geht es in der Untersuchungshaft oft menschenfeindlich zu

Von Ralf Hutter
Der Haushaltsplan des niedersächsischen Justizministeriums offenbart Interessantes: Großzügig werden Dienstreisen der Führungsebene finanziert. Wie das Ministerium im März in Antworten auf zwei parlamentarische Anfragen aus der oppositionellen CDU dargelegt hat, gab es für eine sechstägige Dienstreise von Ministerin Kathrin Wahlmann (SPD) und vier weiteren Personen nach Singapur im Februar 2025 neben je 5.000 Euro Flug- und 1.540 Euro Hotelkosten vor Ort knapp 10.00...

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