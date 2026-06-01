04.06.2026
Kino
Schwarze Pädagogik
Die Jugend spricht: Jan Komasas Mysterythriller »Good Boy – Wir wollen nur dein Bestes«
Von Marc Hairapetian
» Youth must go, ah yes (Jugend vergeht; ja, schon)« Anthony Burgess, »A Clockwork Orange« (1962) Jan Komasas neuer Mysterythriller »Good Boy – Wir wollen nur dein Bestes« – nicht zu verwechseln mit dem Hundehorrorfilm »Good Boy – Trust His Instincts« (2025) – ist eine von Anthony Burgess’ Roman »Uhrwerk Orange« bzw. von Stanley Kubricks gleichnamiger Filmadaption (1971) inspirierte Studie über Unterdrückung und Konditionierung. Statt Nadsat, der von Burgess ersonne...
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