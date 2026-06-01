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04.06.2026
Landlust

Gemeinderat

Aus der Provinz

Von Jürgen Roth
Ich hatte im Amtsblatt gelesen, dass am Mittwoch um 19 Uhr eine öffentliche Gemeinderatssitzung abgehalten werde, und so ging ich los, weil mich das ja sehr stark interessierte, mich interessieren die Vorgänge in einem solchen Gremium außerordentlich, weshalb ich also die Bahnhofstraße entlang- und hinüber zum Rathaus ging, und ich fand aber um fünf vor sieben Uhr lediglich ein vollständig verrammeltes und geschlossenes Rathaus vor, und kein Rütteln an den vielzähli...

Artikel-Länge: 3397 Zeichen

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