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04.06.2026
Überschwemmungen in Ostsyrien

Druckmittel Wasser

Überschwemmungen im Osten Syriens nach Schleusenöffnungen des türkischen Atatürk-Staudamms

Von Gabriela Al-Husein
Am 28. Mai ordnete das syrische »Ministerium für Not- und Katastrophenmanagement« in der Provinz Deir Al-Sor sofortige Evakuierungen an, nachdem der Wasserstand des Euphrats stark angestiegen war und es zu Überschwemmungen mit verheerenden Folgen gekommen war. Berichten zufolge gibt es mehrere Tote, darunter auch Kinder. Bauern mussten aus den Fluten gerettet werden. Nach dem Einsturz einer Brücke wurden ganze Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten. Mindestens ...

Artikel-Länge: 4792 Zeichen

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