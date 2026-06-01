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04.06.2026
Krieg gegen Iran

Täter-Opfer-Umkehr am Golf

USA greifen Ziele in Iran aus »Selbstverteidigung« an. Teherans Vergeltungsschläge werden als Aggression dargestellt

Von Lars Lange
Ein Drohnenangriff auf das Passagierterminal des internationalen Flughafens Kuwait hat am Mittwoch einen Menschen getötet und 63 weitere verletzt. Der Flughafen wurde gesperrt, Kuwait Airways stellte den Betrieb ein. Das Verteidigungsministerium machte Iran für den Angriff verantwortlich und sprach von »krimineller Aggression«. Bisher zielten iranische Angriffe auf Flughäfen am Golf vor allem auf Betriebsinfrastruktur – Radarsysteme, Treibstofftanks, Sperrungen. Ers...

Artikel-Länge: 4282 Zeichen

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