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04.06.2026
Kolumbien

Kolumbianische Söldner in aller Welt

UNO und Human Rights Watch konstatieren Präsenz der Kämpfer etwa im Sudan und der Ukraine

Von Nils Heidenreich, Bogotá
Der Konflikt in Kolumbien produziert nicht nur andauerndes Leid in der Zivilbevölkerung und ein stetiges Anwachsen der bewaffneten Gruppen im Land. Als Nebenprodukt der Auseinandersetzungen entsteht auch eine stattliche Anzahl an Söldnern, die in Konflikten in allen Weltregionen kämpfen. Im März warnte das Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte der Vereinten Nationen, dass mehr als 10.000 Kolumbianer weltweit von privaten Sicherheitsdiensten rekrutiert worden ...

Artikel-Länge: 4098 Zeichen

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