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04.06.2026
Fahrdienstanbieter

Erfolg für Taxifahrer

Bundesgerichtshof: Rückkehrpflicht gilt auch für Uber und Co.

Von Greta Dreßler
Die Taxigenossenschaften fürchten die Konkurrenz der Fahrdienstanbieter wie Uber und deren verlockende Angebote. Deren Mietwagenfahrer dürfen zu niedrigeren Preisen fahren und können Fahrgäste oftmals dieselbe Strecke für schmalere Taler kutschieren. Daher kommt es wieder und wieder zu Vorwürfen und Protesten seitens der Taxifahrer und ihrer Vertreter. Sie fordern, dass alle Mietwagenfahrer zu gleichen Bedingungen fahren, also zum Mindestpreis und mit Wegstreckenzäh...

Artikel-Länge: 2288 Zeichen

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