04.06.2026

Die Linke besucht Leuna

Wahlkampf in ehemaliger Chemiehochburg

Sachsen-Anhalt: Die Linke lädt zur Konferenz über Zukunft der Chemieindustrie und mehr Mitbestimmung

Von Luca von Ludwig, Leuna

Leergefegte Straßen, drückend schwüle Hitze, anscheinend aus Zeit und Ort gefallene Altbauten in Rufweite verschlungener Chemieanlagen – das war das Bild, das sich auf dem Weg zur Konferenz »Zur Zukunft der Chemieindustrie in Ostdeutschland« in Leuna im Süden Sachsen-Anhalts am Dienstag bot. Eingeladen hatte die Linkspartei, die mit Parteiprominenz aus Bundes-, Landes- und Lokalpolitik aufwartete. Etwa 80 Menschen folgten. Sich vor Ort mit diesem Thema blicken zu la...

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