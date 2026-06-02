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02.06.2026
Tischtennis

Steiniger Weg

1. FC Saarbrücken ist deutscher Meister im Tischtennis

Von René Hamann
Der 1. FC Saarbrücken ist Deutscher Meister. Die Rede ist natürlich vom Tischtennis, von der Tischtennisbundesliga der Männer, bei deren Final 4 in Frankfurt am Main der starbesetzte Klub aus dem Saarland am Sonntag mit 3:1 das Finale gegen den Rekordmeister Borussia Düsseldorf für sich entschieden hat. Fan Zhedong, chinesischer Exweltmeister und immer noch amtierender Olympiasieger, sorgte nicht nur für zwei Punkte im Endspiel, sondern gewann auch das entscheidende...

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