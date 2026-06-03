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03.06.2026
Latin Lovers

Teuflisch

Von André Dahlmeyer
Einen wunderschönen guten Morgen! Sonnabend nacht (Ortszeit) wurde die 52. Edition der Copa de Campeones de la CONCACAF, der Champions League der Fußballkonföderation von Nord-, Zentralamerika und der Karibik, im Volksmund »Concachampions«, entschieden. Wie zuletzt 2021 kam es zu einem rein mexikanischen Finale. In den Semifinals waren der Los Angeles FC sowie der Nashville SC auf der Strecke geblieben. Die Vancouver Whitecaps von Thomas Müller waren als bestes kana...

Artikel-Länge: 3361 Zeichen

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