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03.06.2026
Tschechoslowakischer Konsul geehrt

Gedenkbriefmarke für Fluchthelfer Vochoč

Der tschechoslowakische Diplomat stellte zwischen 1938 und 1941 rund 2.000 Verfolgten Pässe aus

Von Kai Böhne
Im Alter von 90 Jahren war der in Vergessenheit geratene Vladimír Vochoč am 4. Januar 1985 unbeachtet in seinem Geburtsort Třebechovice pod Orebem in Ostböhmen gestorben. Weil er tausenden Menschen die Flucht vor den deutschen Faschisten ermöglicht hatte, wird der tschechoslowakische Diplomat nun mit einer Gedenkbriefmarke im Wert von 40 Kronen (rund 1,65 Euro) geehrt. Nach offiziellen Angaben wurden 200.000 Stück hergestellt, die ab dem 17. Juni erhältlich sein sol...

Artikel-Länge: 3722 Zeichen

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