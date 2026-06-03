03.06.2026
Tschechoslowakischer Konsul geehrt
Gedenkbriefmarke für Fluchthelfer Vochoč
Der tschechoslowakische Diplomat stellte zwischen 1938 und 1941 rund 2.000 Verfolgten Pässe aus
Von Kai Böhne
Im Alter von 90 Jahren war der in Vergessenheit geratene Vladimír Vochoč am 4. Januar 1985 unbeachtet in seinem Geburtsort Třebechovice pod Orebem in Ostböhmen gestorben. Weil er tausenden Menschen die Flucht vor den deutschen Faschisten ermöglicht hatte, wird der tschechoslowakische Diplomat nun mit einer Gedenkbriefmarke im Wert von 40 Kronen (rund 1,65 Euro) geehrt. Nach offiziellen Angaben wurden 200.000 Stück hergestellt, die ab dem 17. Juni erhältlich sein sol...
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