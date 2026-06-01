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03.06.2026
Kino

Auf dem Beifahrersitz

Die Dämonen gehen auf Reisen: André Øvredals Horrorfilm »Passenger«

Von Marc Hairapetian
Manche erinnern sich vielleicht noch an den Rummel, der zur Jahrtausendwende um »The Blair Witch Project« (1999) vom Regie- und Drehbuchgespann Daniel Myrick und Eduardo Sánchez gemacht wurde. Bereits vor Kinostart entstand die Popularität des pseudodokumentarischen Found-Footage-Films im Internet, wo – aufgrund absichtlich verbreiteter irreführender Informationen des Studios – diskutiert wurde, ob es sich um eine tatsächliche Dokumentation über eine mordende Hexe o...

Artikel-Länge: 3549 Zeichen

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