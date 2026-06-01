03.06.2026

Meyer-Hanno, Scheer, Monroe

Von Jegor Jublimov

Erst viele Jahre Jahre nach seiner Ermordung 1945 sah das deutsche Publikum in Düsseldorf und Ostberlin Hans Meyer-Hanno als Dorfwirt in der 1938 verbotenen Hans-Fallada-Verfilmung »Altes Herz geht auf die Reise«. Kabarettist Meyer-Hanno, am 3. Juni vor 120 Jahren in Hannover geboren, übernahm in rund 50 Filmen zwischen 1934 und 1944 kleine Rollen. Im wirklichen Leben war er Kommunist, spielte bis 1933 in Gustav von Wangenheims »Truppe 31«, führte danach ein Doppell...

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