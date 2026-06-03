03.06.2026

Bildungspolitik

Protestcamp unterstützt Lehrkräfte

Valencia: Streiks von Lehrenden für eine bessere öffentliche Bildung gehen in vierte Woche

Von Greta Dreßler

Consellera, dimisión- »Ministerin, Rücktritt« fordern Lehrkräfte, Eltern und Kinder in Valencia schon seit etwas mehr als drei Wochen. Sie beziehen sich auf die Bildungsministerin Carmen Ortí, die ihrer Ansicht nach das öffentliche Bildungswesen lächerlich mache, sich nicht um Familien und Schüler kümmere und sich Verhandlungen und den Forderungen zur Verbesserung der öffentlichen Bildung verweigere. Die Bildungsministerin ihrerseits kritisierte, dass die Lehrergewe...

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