03.06.2026

Senegal

Panafrikanisten gespalten

Senegals Präsident ernennt Technokraten zum Premier

Von Jörg Tiedjen

Senegal hat eine neue Regierung. Am Montag ernannte Präsident Bassirou Diomaye Faye den Ökonomen Ahmadou Al Aminou Lo zum neuen Premierminister. Hintergrund ist ein Zwist zwischen Faye und seinem bisherigen Regierungschef Ousmane Sonko, dem Gründer und Vorsitzenden der panafrikanischen PASTEF-Partei, die im Parlament in der Hauptstadt Dakar eine komfortable Mehrheit hält und der auch Faye selbst angehört. Bei dem Streit geht es im wesentlichen um die Wirtschaftspoli...

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