03.06.2026

Europäische Union

»Return Hubs« abgenickt

EU: Regelung sieht Ausweisungen in Drittstaaten vor

Von David Siegmund-Schultze

Eine Maßnahme zur Entrechtung von Asylsuchenden und Migranten folgt auf die nächste. Nachdem zuletzt die Asylrechtsreform GEAS in den EU-Mitgliedstaaten umgesetzt wurde, steht nun die sogenannte Rückführungsverordnung kurz vor der Verabschiedung. Am Montag einigten sich das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten auf die Gesetzesverschärfung, die unter anderem sogenannte Return Hubs in Drittstaaten vorsieht. Beide Seiten müssen nur noch offiziell abstimmen – was in der...

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