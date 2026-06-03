03.06.2026

Niederlande

Polizeigewalt gegen Schwangere

Niederlande: Ein online zirkulierendes Video dokumentiert brutalen Einsatz in Asylzentrum

Von Gerrit Hoekman

Der Vorfall hat sich bereits am 19. Mai ereignet, ist aber erst jetzt öffentlich geworden. Unter anderem der niederländische Regionalsender RTV Utrecht zeigte am Wochenende eine Videoaufnahme aus dem Zentrum für Asylsuchende (AZC) in Zeist. Darauf ist zu sehen, wie ein zunächst anscheinend friedlich verlaufender Einsatz der Polizei plötzlich eskaliert, als einer der Beamten eine hochschwangere Frau offenbar grundlos zu Boden schleudert. Sie fällt mit Rücken und Kopf...

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