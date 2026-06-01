03.06.2026

Wirtschaftsklima

Berlin bleibt unten

Industrie- und Handelskammer bescheinigt der Wirtschaft in der Hauptstadt einen »anhaltenden Abwärtstrend«

Von David Maiwald

Die Berliner Wirtschaft kämpft mit einer »Langzeiterkrankung«. So lautet das Fazit der dortigen Industrie- und Handelskammer (IHK), die am Dienstag ihre Konjunkturumfrage zum Frühsommer vorstellte. Die Symptome des maladen Hauptstadtstandorts setzen sich demnach aus schwacher Nachfrage, hohen Kosten und rückläufigen Investitionen zusammen. So habe sich durch die repräsentative Umfrage unter 830 Unternehmen des Verbands das Gesamtbild einer »anhaltenden konjunkturell...

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