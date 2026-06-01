03.06.2026

Einzelhandel

Erwartet zäh

Tarifverhandlungen im Einzelhandel gehen weiter

Von Susanne Knütter

Eine Provokation, enttäuschend, völlig unzureichend, respektlos. Mit diesen Worten beschrieb Verdi am Dienstag das Angebot der Einzelhandelsunternehmen von Berlin und Brandenburg. Hier begannen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten von Handelsketten wie Rewe, Edeka, Kaufland, H & M oder IKEA am Montag, die in anderen Bundesländern bereits in die dritte Runde gehen (so z. B. in Hamburg und Nordrhein-Westfalen). Das Berlin-Brandenburgische Angebot ähnelt – weni...

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