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03.06.2026
Linke Kampagne

Vom Rasen runter

Berlin: Auftakt der Linke-Kampagne gegen Sozialkürzungen unter dem Motto »Es reicht!«

Von Carmela Negrete, Berlin
Die Linkspartei will zusammen mit einigen Bündnispartnern mit der Kampagne »Es reicht!« Protest gegen die Kürzungspläne im Sozialbereich auf die Straße holen. Bei der Auftaktkundgebung am Montag abend in Berlin skandierten einige hundert überwiegend junge Menschen, darunter augenscheinlich viele (Neu)Mitglieder der Partei, auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in der Nähe des Karl-Liebknecht-Hauses »Hoch mit den Löhnen, runter mit der Miete« und »Wir sind mehr«. Die Stimmung...

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