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10.06.2026
Militarisierung

Sechs Säulen der Militarisierung

Deutschland rüstet auf. Wer aber profitiert davon und wer stützt die »Zeitenwende«? Über ökonomisch-politische Interessen, geistig-moralische Konsensangebote und gekränkte Westler

Von Ingar Solty
Seht ihn hier reden von der »Zeitenwende«. ‘s ist Sozialismus, was er euch verspricht. Doch hinter ihm, seht, Werke eurer Hände: Große Kanonen, stumm auf euch gericht‹. Bertolt Brecht: Kriegsfibel (1955) Die Deutschen sind ein friedfertiges Volk. Die deutschen Politiker sind friedliebend. Der Treiber der deutschen Aufrüstung und der inneren »Zeitenwende« spricht zwar fließend Deutsch, ist aber kein Deutscher. Es ist Wladimir Putin. Nicht anders formulierte es Olaf S...

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